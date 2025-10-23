Орловскую программу повышения рождаемости скорректировали

Соответствующее распоряжение издал губернатор Андрей Клычков.

Как следует из распоряжения губернатора, изменения в демографическую программу внесены ради достижения целевых показателей и задач, выполнение которых, в свою очередь, характеризует достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи». Указанная национальная цель была установлена указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2024 года.

В частности, в региональной программе сокращены плановые показатели бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения, включающего необходимые генетические и гормональные исследования, дополнительные обследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования. До последнего времени данной программой в 2025 году планировалось охватить 250 семей, однако после внесения поправок в ней на 2025 год осталось только 50 семей.

Сам порядок проведения процедуры ЭКО правительство Орловской области утвердило в июне 2025 года. Программа экстракорпорального оплодотворения – это базовая программа вспомогательных репродуктивных технологий. Подготовительный этап представляет собой проведение бесплатно генетических и гормональных исследований, дополнительных обследований, не предусмотренных системой обязательного медицинского страхования, но назначенных по медицинским показаниям врачом-репродуктологом для дальнейшего проведения программы ЭКО.

Подготовительный этап программы ЭКО проводится бюджетным учреждением здравоохранения Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой». Право на него в Орловской области имеют: мужчина и женщина, состоящие и не состоящие в браке, обратившиеся в уполномоченное учреждение для проведения программы ЭКО; одинокая женщина, обратившаяся в уполномоченное учреждение для проведения программы ЭКО.

Для прохождения процедуры обязательными условиями являются наличие гражданства Российской Федерации, регистрации по месту жительства или пребывания на территории Орловской области, а также представление письменного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Что касается других поправок, то со знаком плюс можно оценить расширение категорий семей, для которых создаются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных (коляски, кроватки, пеленальные столики и другое). В обновленный перечень включены: семьи с детьми-инвалидами; женщины с детьми в возрасте до 1,5 лет, не состоящие в браке; студенческие, молодые, многодетные и малоимущие семьи с детьми в возрасте до 1,5 лет.

ИА «Орелград»