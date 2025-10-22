Орловца осудили за применение насилия к полицейскому

Дело рассматривал Советский районный суд Орла.

Однако осуждённый является жителем Орловского муниципального округа. Мужчине 36 лет. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Конфликт произошёл в марте этого года. Полицейский прибыл на место, чтобы проверить сигнал о противоправном поведении данного гражданина.

Сотрудник МВД попытался посадить его в служебный автомобиль в специальный отсек для задержанных. Мужчина ударил полицейского кулаком.

В итоге суд признал его виновным по соответствующей статье (318 УК, часть 1). Наказанием стали два года принудительных работ. 10% заработка будет удерживаться в доход государства.

ИА «Орелград»