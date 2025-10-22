Зампреда горсовета Орла повысили до старшего лейтенанта

22.10.2025 | 13:34 Новости, Общество

Эмиль Шагиев получил новое звание.

Фото: oreluniver.ru

Об этом сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на выписку из приказа Министерства обороны России. Уточняется, что новое звание получено «на 10 месяцев раньше срока».

Шагиев служит в вооружённых силах с 2022-го года. В данный момент он является заместителем командира роты по военно-политической работе.

При этом в текущем году Эмиль Шагиев не только был избран в горсовет нового созыва, но и стал одним из заместителей председателя. Правда — не на платной основе. В противном случае он получил бы право на отпуск из армии на целых пять лет (на всё время действия полномочий новоизбранного городского парламента).

ИА «Орелград»


