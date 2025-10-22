Зампреда горсовета Орла повысили до старшего лейтенанта

Эмиль Шагиев получил новое звание.

Об этом сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на выписку из приказа Министерства обороны России. Уточняется, что новое звание получено «на 10 месяцев раньше срока».

Шагиев служит в вооружённых силах с 2022-го года. В данный момент он является заместителем командира роты по военно-политической работе.

При этом в текущем году Эмиль Шагиев не только был избран в горсовет нового созыва, но и стал одним из заместителей председателя. Правда — не на платной основе. В противном случае он получил бы право на отпуск из армии на целых пять лет (на всё время действия полномочий новоизбранного городского парламента).

ИА «Орелград»