Орловца осудили за продажу машины

Ранее ему было запрещено совершать какие-либо действия с автомобилем.

Житель Ливенского района Орловской области стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 312 Уголовного кодекса РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Дело уже рассмотрел суд, который признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФССП России.

Мужчина вполне мог избежать уголовного преследования, если бы строго выполнял предписания. Ранее в отношении него были заведены исполнительные производства. Орловец задолжал одной из организаций свыше 250 тысяч рублей. Сумма задолженности была подтверждена решениями судов. В установленный срок мужчина добровольно задолженность не погасил. Поэтому к нему применили ряд мер принудительного характера.

В частности, судебный пристав-исполнитель арестовал автомобиль марки LADA Priora, который находился в залоге. Кроме того, орловцу запретили совершение любых регистрационных действий с данным автомобилем. Машину забирать у него не стали, но владельца назначили ее ответственным хранителем. Пристав предупредил его о том, что с машиной ничего нельзя делать – ее запрещено продавать, передавать или дарить кому-либо.

«Впоследствии была проведена оценка транспортного средства, после чего машина была выставлена на реализацию, – рассказали в пресс-службе УФССП. – После проверки судебным приставом-исполнителем сохранности арестованного автомобиля, было установлено его отсутствие. Позже стало известно, что гражданин неоднократно перемещал автомобиль на новое место хранения, не уведомляя об этом сотрудника органа принудительного исполнения. Помимо прочего, оказалось, что транспортное средство было повреждено и реализовано сыном должника. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела».

ИА “Орелград”