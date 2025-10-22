В Орле крупно оштрафовали частную охрану

Суд рассмотрел административные материалы Росгвардии.

Сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области, а именно входящего в его структуру Центра лицензионно-разрешительной работы, провели проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Витязь-О». Они выявили многочисленные нарушения и завели административное дело по части 4 статьи14.1 КоАП РФ. Затем административные материалы были переданы на рассмотрение в арбитражный суд Орловской области.

Из них следует, что указанная частная охранная организация зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц. Ее основным видом деятельности является деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности. Компания имеет лицензию на осуществление частной охранной деятельности, выданную Управлением Росгвардии по Орловской области. Сотрудники силового ведомства периодически проверяют частных охранников.

Вот и в этом случае была проведена плановая выездная проверка. В ее рамках сотрудники Росгвардии выяснили, что некоторые работники охраняли объекты в Орле, не имея правового статуса частного охранника. Другие такой статус имели, но они не прошли обязательную периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. В одном случае проверяющие сочли нарушением тот факт, что охранник хоть и работал в специальной форменной одежде, но без личной карточки охранника.

Проверяющие пришли к выводу, что компания допустила грубые нарушения лицензионных требований, выразившиеся «в выставлении на объекты охраны охранников и работников в нарушение требований закона». Ей выдали предписание об устранении нарушений лицензионных требований. Что касается административного дела, то суд привлек охранную организацию к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА “Орелград”