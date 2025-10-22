Орловец порезал сожительницу после слов, что он – не мужчина

Оскорбления и ревность стали причинами кровавой драмы.

Вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный ранее Заводским районным судом города Орла. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей). Как следует из материалов дела, кровавая драма разыгралась в октябре 2024 года в одной из квартир на территории Заводского района.

Около трех часов ночи в нее заявилась местная жительница. Квартира принадлежит другой орловчанке. Гостья приехала к ней потому, что подозревала в измене своего сожителя. Она предполагала, что он может ночевать у другой женщины. Ее подозрения подтвердились. Когда она явилась «в гости», ее сожитель действительно находился в квартире. В тот момент он спал в одной из комнат.

А гостеприимная хозяйка квартиры в это время на кухне распивала спиртное. Гостья к ней присоединилась. Вскоре от шума застолья проснулся мужчина, который вышел на кухню посмотреть, что происходит. Появление гостьи, которая являлась его сожительницей, его не только неприятно удивило, но и разозлило. К тому же орловец был пьян. Между ним и сожительницей вспыхнула словесная ссора. Женщина, судя по всему, слов не выбирала. Следствию и суду она призналась, что оскорбляла и пыталась унизить своего любимого.

После ее слов о том, что сожитель – не мужчина, последний схватил кухонный нож и ударил ее клинком в область груди. Рана оказалась опасной для жизни, но участники драмы сами вызвали скорую, и медикам удалось спасти жизнь потерпевшей. Тем не менее, эксперты установили, что своими умышленными действиями орловец причинил потерпевшей телесные повреждения в виде проникающего колото-резанного ранения передней поверхности грудной клетки с повреждением легкого и развитием пневмоторакса. Травма повлекла за собой тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал лишь частично. Он заявил, что женщина сама провоцировала его на агрессию своими действиями. По его версии, он просил сожительницу замолчать и не провоцировать его, но она продолжала ссору. В это время он стоял и нарезал ножом хлеб, а потерпевшая видела за столом у него за спиной. В ходе ссоры он якобы просто отмахнулся от нее рукой, в которой держал нож, и случайно попал по сожительнице. Однако следствие и суд установили, что действия орловца были умышленными. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

