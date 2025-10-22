Орловщина собрала для федерального центра 13 миллиардов рублей

Орловские налоговики отчитались о текущих сборах в консолидированный бюджет РФ.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, по итогам трех кварталов 2025 года сборы налогов для федерального бюджета на территории региона составили около 13,3 миллиарда рублей, что на 11,6 процента, или на 1,4 миллиарда рублей превысило показатель аналогичного периода предыдущего года. В территориальный бюджет за январь-сентябрь было собрано более 32,6 миллиарда рублей налогов. В данном случае прошлогодний уровень превышен на 7,7 процента, или на 2,3 миллиарда рублей.

Таким образом, в целом по итогам 9 месяцев специалистами регионального управления налоговой службы обеспечено наполнение бюджета во все уровни с положительной динамикой, подчеркивают в ведомстве. Всего в консолидированный бюджет РФ на Орловщине за три прошедших квартала собрали около 46 миллиарда рублей, что на 8,8 процента, или на 3,7 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.

«Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь-сентябрь 2025 года на территории региона собрано порядка 26,7 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 9,9 процента, или на 2,4 миллиарда рублей, – констатирует пресс-служба регионального Управления ФНС.

Напомним, что в эти дни в Орловской области проводится сбор имущественных налогов с физических лиц за 2024 год. Всего орловцам было разослано более 325 тысяч налоговых уведомлений, количество которых увеличилось на 2,2 процента по сравнению с прошлым годом. Всего орловцам начислено к уплате имущественных налогов на 1,7 миллиарда рублей, или на 12,6 процента больше, чем годом ранее. Из них начисления по транспортному налогу составляют 980 миллионов рублей, по земельному налогу – 286 миллионов рублей, по налогу на имущество – 516 миллионов рублей.

«Оплатить имущественные налоги следует не позднее 1 декабря 2025 года, – напоминают в областной налоговой службе. – Проще всего это сделать с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или в мобильном приложении «Налоги ФЛ». В этом году в личные кабинеты направлено около 185 тысяч уведомлений. Также налоговое уведомление может быть направлено через портал госуслуг (в этом году более 26 тысяч орловцев получили уведомления в кабинете госуслуг) или по почте заказным письмом (115 тысяч уведомлений сформировано на бумаге)».

ИА “Орелград”