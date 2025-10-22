Орловские выпускники узнали расписание ЕГЭ на 2026 год

Проект расписания появился на портале правовых актов.

На портале проектов нормативных правовых актов появились проекты совместных приказов Минпросвещения России и Рособрнадзора с расписанием единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2026 год. Согласно документу, досрочный период ЕГЭ стартует уже 20 марта и продлится по 20 апреля будущего года. Основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля 2026 года, а дополнительный — с 4 по 25 сентября. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования.

«Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 18 мая 2026 года), основной (с 2 июня по 6 июля 2026 года) и дополнительный (с 3 по 25 сентября 2026 года), – добавили в Центре. – Сроки начала основного периода определены в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения России от 09.10.2024 № 704, который вступил в действие с 1 сентября 2025 года. В соответствии с нормами данного приказа последний день 2025/26 учебного года приходится на 26 мая 2026 года. Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 31 октября».

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, на 4 июня назначен русский язык, 8 июня пройдет ЕГЭ по математике базового и профильного уровня, 11 июня – обществознание и физика, 15 июня – биология, география, иностранные языки (письменная часть), 18-19 июня – иностранные языки (устная часть) и информатика. Планируется установить, что ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться в 10.00 по местному времени.

Продолжительность ЕГЭ по биологии, информатике, литературе, математике профильного уровня и физике составляет 3 часа 55 минут; по истории, обществознанию, русскому языку и химии – 3 часа 30 минут; по иностранным языкам (письменная часть) – 3 часа 10 минут; по географии и математике базового уровня – 3 часа; по иностранным языкам (устная часть) – 17 минут. Участники экзаменов, как и в предыдущие годы, будут использовать средства обучения и воспитания для выполнения заданий контрольных измерительных материалов (КИМ) в аудиториях пункта проведения экзаменов.

Допускается использование: по биологии – непрограммируемый калькулятор; по географии – географические карты (административная карта России, политическая карта мира) и статистические приложения, выдаваемые с КИМ для решения практических заданий, а также непрограммируемый калькулятор; по иностранным языкам – аудионосители и аудиогарнтиру для выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ; по информатике – компьютерная техника, не имеющая доступа к Интернет; по литературе – орфографический словарь; по математике и физике – линейка, не содержащая справочной информации; по химии – периодическая система Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов, выдаваемый с КИМ. В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ по учебным предметам.

ИА “Орелград”