Орловские супруги наотрез отказались забирать машину со спецстоянки

Однако суд обязал их заплатить за хранение машины.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Мценский районный суд. Иск подал индивидуальный предприниматель, который держит спецстоянку. В иске он указал, что еще в апреле 2025 года на его стоянку был доставлен автомобиль. Машину забрали у нетрезвого водителя, который, к тому же, сел за руль, не имея действующих водительских прав. Прошло уже много времени, но за машиной так никто и не пришел. Предприниматель, соответственно, ничего за оказанную услугу по хранению автомобиля не получил.

Изначально в иске он просил суд взыскать с водителя задолженность за хранение автомобиля, которая превысила 57 тысяч рублей, а также возместить ему расходы на представителя в размере 12 тысяч рублей. Уже в суде истец увеличил свои требования, которые выросли примерно до четверти миллиона рублей. Ответчик в судебном заседании не признал исковые требования. Суду же он пояснил, что автомобиль оформлен на его супругу и ему не нужен, поэтому мер по его возвращению он не принял.

«Привлеченная судом к участию в деле третьим лицом супруга ответчика возражала против удовлетворения иска, – сообщает пресс-служба Мценского районного суда. – Автомобиль стоит меньше заявленной в иске стоимости за его перемещение и хранение на спецстоянке. Автомобиль и ей не нужен, и забирать его со спецстоянки она и не намерена».

Ответчик и его супруга на момент рассмотрения дела состояли в официальном браке и не отрицали, что автомобиль является их совместной собственностью. Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что обязанность по возмещению расходов по перемещению и хранению автомобиля лежит на ответчике, привлеченном к административной ответственности за совершение административного правонарушения, повлекшего задержание транспортного средства. То есть на водителе.

«Довод ответчика о невозможности забрать со спецстоянки транспортное средство сразу после его задержания в суде своего подтверждения не нашел, – добавили в пресс-службе суда. – Законодательством Орловской области предусмотрен круглосуточный и незамедлительный возврат транспортного средства. Для этого на руках должно быть принятое уполномоченным должностным лицом решение о прекращении задержания транспортного средства. Возврат производится владельцам авто или их представителям, или имеющими при себе документы для управления данными транспортными средствами».

В итоге суд решил, что «отсутствие у супругов намерения забрать автомобиль, который им не нужен, не освобождает последних от несения заявленных истцом расходов». Иск был удовлетворен в полном объеме, но решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

