В Орле покажут необычный фильм об СВО

Кинопоказ состоится в областной библиотеке.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина, 24 октября в 12:00 в стенах этого учреждения состоится кинопоказ документального фильма режиссера Екатерины Китайцевой «Общими молитвами» из цикла «Герои Нашего Времени». Вход на мероприятие будет свободным, организаторы приглашают всех желающих. Премьера фильма в кинопрокате состоялась в сентябре 2024 года. Его продолжительность составляет 32 минуты. Сюжет фильма повествует о том, как объединенные общей целью, представители разных конфессий вместе ездят на фронт, чтобы духовно поддержать бойцов специальной военной операции.

«Между мусульманским имамом и православным протоиереем не возникает разногласий, ведь они являются символами огромной многонациональной страны, – следует из официального релиза фильма. – Постоянно рискуя жизнью, бок о бок они ночуют в блиндажах, которые подвергаются обстрелам. Оба они уроженцы Башкирии, и свято преданны своему краю. Как имам, так и протоиерей призывают не делать различий между мусульманами и православными, ведь самое важное для них искать общее, а не разное».

«Все мы – жители огромной и великой многонациональной страны, – подчеркивают в Орловской областной библиотеке имени Бунина. – И какую бы религию каждый из нас не исповедовал бы, мы можем своими молитвами, мыслями, действиями поддерживать тех, кто сейчас на линии фронта приближает победу или мирных жителей, которые проживают на территориях, где происходят военные события».

Тем временем в Орле прошла встреча Творческой лаборатории «Понедельник» с участниками ансамбля песни и пляски «Околица» из Республиканского дома народного творчества и кино Донецкой Народной Республики под управлением Заслуженного деятеля искусств Украины Елены Абрамян. Коллектив был основан в 1999 году. Репертуар коллектива включает в себя хорошо известные народные, русские, казачьи и цыганские композиции. В составе ансамбля есть как вокальная, так и танцевальная группы.

«В рамках теплой и дружественной беседы были затронуты самые разные аспекты творческой деятельности, – сообщили в Орловском областном центре народного творчества. – Руководители коллектива раскрыли особенности подбора и обработки репертуара, акцентировав внимание на важности сохранения традиций и одновременном стремлении к новаторству. Участники лаборатории с интересом слушали о секретах репетиционного процесса, тонкостях работы с артистами и методах достижения гармоничного звучания и синхронности движений. Не менее важной частью встречи стал обмен опытом в сфере организации и проведения концертов».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”