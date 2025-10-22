ПСД на реконструкцию «Полёта» проходит госэкспертизу

Однако говорить о сроках самого строительства орловские чиновники пока не хотят.

Это следует из ответа, полученного из областной администрации на официальный запрос редакции ИА «Орелград». Он подписан Алексеем Субботиным, главой Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Чиновник подтвердил, что «Орёлгосзаказчик» заключил государственный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания «Орловского областного центра молодёжи «Полёт»». Более того, ПСД уже не только разработана, но и проходит государственную экспертизу.

Впрочем, Субботин добавил, что «обсуждение вопросов о стоимости и сроках выполнения строительно-монтажных работ… является преждевременным».

Напомним, реконструкция «Полёта» должна была завершиться ещё в 2014-м. Однако процесс застопорился. В 2022-м году губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с молодёжью признал, что работы возобновятся не раньше 2024-го года. Как видим, теперь рассчитывать приходится, в лучшем случае, на 2026-й.

Ранее стало известно, что в Орловской области приостановлено «перерождение» гостиничного корпуса санатория «Дубрава».

ИА «Орелград»