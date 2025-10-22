В Ливнах поймали 91 особь

Мероприятия по отлову бездомных собак обсудили в администрации города.

Как сообщили в администрации Ливен, доклад начальника отдела благоустройства и экологии управления ЖКХ Ларисы Халиловой прозвучал на оперативном совещании у главы города. Она доложила об основных направлениях работы отдела в 2025 году, в числе прочего затронув и актуальный для горожан вопрос работы с безнадзорными животными. Напомним, что деньги на отлов животных выделяются из бюджета региона, но полномочия по организации такой работы лежат на органах местного самоуправления. Так, ливенские власти в этом году муниципальный контракт заключили с ООО «Милена».

«Отловленные животные транспортируются в приют, где в дальнейшем животных содержат, – рассказала Лариса Халилова. – Сотрудниками отдела в течение года трижды осуществлен выезд в приют с целью контроля за содержанием отловленных животных. Нарушений не выявлено. С начала года зарегистрировано 69 заявок от жителей города. Отловлена 91 особь».

По ее словам, в Ливнах в текущем году на отлов бродячих собак потратили 1,881 миллиона рублей. Ранее на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов заместитель начальника управления ветеринарии Орловской области Виталий Сиротин сообщил, что в целом в 2025 году из бюджета региона муниципалитетам было выделено 24,8 миллиона рублей по данному направлению. На текущий момент освоено 18,7 миллиона рублей, остаток составляет 6,1 миллиона рублей.

«Виталий Анатольевич обратил внимание на то, что для более справедливого распределения средств был скорректирован расчетный метод: теперь при формировании объемов финансирования учитываются количество заявок на отлов от населения и данные мониторинга за последние полтора года», – сообщила по этому поводу пресс-служба Орловского облсовета. Лариса Халилова подтвердила, что в соответствии с постановлением правительства Орловской области №336 осуществляется мониторинг состояния популяции животных без владельцев.

«Мониторинг проводится ежеквартально путем осуществления объездов (обходов) территории города, включающих в себя визуальный подсчет животных без владельцев, – уточнила она. – По результатам мониторинга за третий квартал 2025 года выявлено животных без бирок – 16, с бирками – 84».

