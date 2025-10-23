Бюджет областного ТФОМСа превысит 16 миллиардов рублей

Большую часть средств ему передаст Федеральный фонд обязательного медстрахования.

В Орловском облсовете народных депутатов представили проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Он сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами РФ, Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Основным источником доходов бюджета ТФОМСа традиционно станут субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Как сообщил и.о. директора ТФОМС Константин Бобраков, размер субвенции рассчитан исходя из сведений о численности орловцев, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию. По состоянию на 1 января 2025 года таковых насчитывалось 702 292 человек. Также в расчет были взяты средние подушевые нормативы финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования: на 2026 год – в сумме 22 733,2 рублей, на 2027 год – в сумме 24 287,9 рублей. Однако они могут быть уточнены ко второму чтению проекта закона о бюджете ФОМСа на 2026-2028 годы.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета областного Фонда на 2026 год на текущий момент составляет 16,21 миллиарда рублей, из которых субвенции по линии ФОМС составят 15,965 миллиарда рублей, или 98,5 процента от всех доходов бюджета областного Фонда. За счет прочих межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, орловский ТФОМС получит еще 207,4 миллиона рублей.

Оставшуюся сумму он доберет за счет штрафов, неустоек и пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Территориальным фондом обязательного медицинского страхования, а также за счет денежных взысканий, налагаемых в счет возмещения ущерба. Общий объем расходов Фонда на 2026 год планируется в объеме 16,215 миллиарда рублей.

