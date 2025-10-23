В Орле на месте «Стекляшки» собираются строить зал единоборств

Стихийному «Музею болельщиков» придется переехать.

Спорный объект расположен на земельном участке, находящемся в оперативном управлении ОАУ ОО «Центральный стадион им. В. И. Ленина. В настоящее время для осуществления уставной деятельности учреждением не используется, официального статуса «Музей болельщиков» не имеет, пояснили в департаменте спорта Орловской области.

Для размещения экспозиции, собранной активистами, предложено помещение на восточной трибуне Центрального стадиона имени В. И. Ленина и помещение в футбольном манеже им. И.Я. Мосякина.

«В 2026 году на территории учреждения запланировано создание модульного спортивного зала для единоборств с привлечением средств федерального и регионального бюджетов. После завершения устройства зала для единоборств его смогут посещать для проведения тренировок до 200 спортсменов в день и до 73 000 в год, что существенно удовлетворит потребность спортивных школ региона в данного рода сооружениях. Зал для единоборств с планируемой общей площадью 1000 м² будет включать в себя административно-хозяйственные помещения (гардероб, раздевалки, санузлы, душевые, тренерские и т. п.) и спортивную зону размером 26 м х 14 м, а также соответствовать современным нормам и требованиям для проведения учебно-тренировочного процесса», – рассказали в департаменте о планах в ответе на запрос «Орелграда».

Напомним, ранее к губернатору Андрею Клычкову обратились болельщики с просьбой сохранить легендарное, по их мнению, место.

ИА “Орелград”