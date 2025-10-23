На Орловщине снизился спрос на услуги юристов

На этом фоне продолжает расти рынок услуг курьерской доставки.

В Орловской области в августе 2025 года, по предварительным данным Орелстата, населению было оказано платных услуг на общую сумму 4,939 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах показатель сократился на 0,5 процента по отношению к августу предыдущего года. Но если брать в среднегодовом исчислении, то в январе-августе 2025 года орловцы получили услуг на 39,524 миллиарда рублей, или на 1,6 процента больше, чем было в январе-августе 2024 года.

В целом рынок услуг развивается разнонаправлено. Например, по сравнению с августом 2024 года в Орловской области на 30,1 процента вырос объем услуг курьерской доставки. Текущий показатель оценивается в 2,8 миллиона рублей. На 16,4 процента увеличился объем оказанных орловцам электронных услуг и сервисов в области информационно-коммуникационных технологий. Улучшили свои позиции медицинские центры (прирост по сравнению с августом 2024 года на 4,8 процента), фитнес-центры и спортивные клубы (прирост на 1,2 процента).

Однако большая часть видов деятельности в сфере услуг проигрывает своим же показателям образца августа предыдущего года. Почти на 15 процентов снизился объем услуг, оказанных пожилым людям и инвалидам, на 9 процентов снизился объем услуг в сфере образования, на 4,4 процента снизился спрос на юридические услуги. На 29 процентов сократился объем услуг, оказанный на Орловщине средствами коллективного размещения гостей. Это говорит об определенных трудностях в сфере внутреннего туризма.

Стоит отметить, что платные услуги составляют значительную часть потребительского рынка Орловской области. По предварительной оценке областного правительства, по итогам 2025 года объем оказываемых населению региона услуг составит 60,7 миллиарда рублей. На 2026 год прогнозируется прирост на уровне 9,3 процента в фактических ценах. В 2027 году объем платных услуг населению, по прогнозным данным, составит 71,2 миллиарда рублей, в 2028 году – 76,2 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»