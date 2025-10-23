Целевое обучение обернулось штрафом для молодого медика

Амчанка не выполнила условия заключенного соглашения.

Мценский районный суд рассмотрел иск одного из российских медицинских высших учебных заведений. Последнее просило о взыскании штрафа с местной жительницы, не исполнившей обязательства по «осуществлению трудовой деятельности по договору о целевом обучении». Как пояснили в пресс-службе суда, еще в 2020 году ответчица заключила с областным департаментом здравоохранения договор о целевом обучении по программе ординатуры.

Обучение частично оплачивалось за бюджетный счет, обучалась она по специальности «Радиотерапия». Договором было предусмотрено, что по окончании обучения выпускница вуза должна как минимум в течение трех лет проработать в одном из указанных в договоре бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области на основании заключенного трудового договора.

Амчанка обучалась и осваивала указанную программу, получая меры поддержки, предусмотренные договором, а именно бюджетную доплату к стипендии в размере 2000 рублей ежемесячно. В 2022 году она завершила учебу и получила работу в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области – ее взяли врачом-радиотерапевтом. Отработала она в радиотерапевтическом отделении 313 дней, а в 2023 году по собственной инициативе расторгла трудовой договор. То есть, молодой медик проработала менее трех лет, предусмотренных договоров.

В вузе посчитали, что она не исполнила обязательства по осуществлению трудовой деятельности, что, в свою очередь, повлекло и расторжение договора о целевом обучении, и возложение на нее штрафа. Размер последнего вуз оценил в 572 017 рублей 51 копейки. Из иска следовало, что такими оказались расходы, понесенные из федерального бюджета на меры поддержки для ответчицы. В январе 2024 года вуз направил своей бывшей студентке требование заплатить указанный штраф в течение 12 месяцев, но она этого не сделала.

Интересно, что больница, в которой работала амчанка, выступила в суде в качестве третьего лица. И в своем письменном отзыве она поддержала вуз и указала, что «увольнение высококвалифицированного специалиста узкого профиля, такого как врач-радиотерапевт, оказало негативное воздействие на функционирование радиотерапевтического отделения». Больница также сообщила, что увольнение ответчицы «привело к дополнительным расходам на обучение нового специалиста, что увеличило финансовую нагрузку на учреждение здравоохранения».

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору о целевом обучении судом лежит на ответчице. Проверив расчет штрафа, суд счел его обоснованным. Иск был удовлетворен в полном объеме, но у медика еще есть шанс оспорить вынесенное решение в вышестоящей инстанции.

