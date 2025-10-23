Архивы орловских судов оказались загружены

Совет судей Орловской области обсудил ситуацию с архивными хранилищами.

Обеспеченность архивными помещениями районных и мировых судов обсудили члены Совета судей Орловской области на своем очередном заседании. Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, загруженность архивохранилищ в районных судах составляет от 90 до 100 процентов, а в ряде случаев даже превышает указанный показатель. Аналогичная ситуация по загруженности архивов складывается и у мировых судей. Определенная проблема существует, но она решается.

«На сегодняшний день Управлением Судебного департамента в Орловской области в целях увеличения возможности архивохранения для районных судов города Орла выделены дополнительные помещения в виде объединенного судебного архива, – уточнили в пресс-службе облсуда. – В новое здание планируется переместить Мценский районный суд».

По этому поводу пресс-служба Мценского районного суда сообщила, что с 27 октября 2025 года этот суд начнет работать в доме № 21 по улице Мира в городе Мценске. В связи с переездом в новое здание, начиная с 17.00 часов 22 октября в суде ограничена работа факсимильной и телефонной связи, а также сервиса «Электронное правосудие». Техническая возможность обработки судом электронных документов возобновится с 27 октября. При этом возможность направления в суд документов в бумажном виде почтовым отправлением была сохранена.

Возвращаясь к архивам, добавим, что для обеспечения мировых судей судебных участков Железнодорожного, Северного и Советского районов областной столицы дополнительными архивными помещениями Управлению по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области в безвозмездное пользование были переданы помещения общей площадью 150,7 квадратных метров.

«Кроме того, судам рекомендовано провести работу по приведению сроков хранения судебных дел и иных документов в соответствии с Перечнем документов, образующихся в деятельности федеральных судов общей юрисдикции, с указанием сроков их хранения, а также работу по уничтожению документов с истекшими сроками хранения», – подытожили в пресс-службе Орловского областного суда.

ИА «Орелград»