Экс-сотруднице орловского Росреестра дали семь лет условно

Бывший специалист-эксперт признана виновной в получении взятки в крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, женщина работала в межмуниципальном отделе по Мценску, Мценскому и Болховскому районам. С 2022-го по 2024-й год она получила от своего знакомого 327 тысяч рублей. Средства передавались и лично, и через посредников.

В качестве ответной любезности орловчанка регистрировала жилые помещения в населённых пунктах на территории области, делая это в ускоренном порядке – в интересах своего «благодетеля».

Как уточнили в орловском управлении СКР, таким образом было зарегистрировано 60 помещений. Они приобретались для граждан, переселяемых из «авариек», а также для детей-сирот.

Уголовное дело возбудили по материалам Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области. В итоге женщине дали семь лет лишения свободы условно (с испытательным сроком в три года и восемь месяцев). Также её на два года лишили права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

ИА «Орелград»