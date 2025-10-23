Орловское УФСИН разыскало 12 человек

Все они скрывались от правоохранительных органов.

Управление ФСИН России по Орловской области приняло участие во втором этапе федерального мероприятия «Розыск». В его рамках разыскивались и задерживались лица, которые совершили побеги из исправительных учреждений, уклоняются от отбывания наказания или скрываютсмя от органов дознания, следствия и суда.

Сотрудники орловского Управления ФСИН, совместно с полицией и приставами, установили местонахождение 12 таких граждан. Девять из них числись в розыске именно в службе исполнения наказаний. Ещё трое – в подразделениях МВД России.

Все граждане были доставлены в полицию и суды для дальнейшего принятия процессуальных решений.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСИН по региону.

ИА «Орелград»