В Орле придумали план на случай перебоев с отоплением

Детальную инструкцию на случай ЧП утвердила администрация областного центра.

Мэр города Орла Юрий Парахин утвердил план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения. По сути, он представляет собой детальную инструкцию. Из него следует, например, что при получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации обязан принять оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии.

То есть, на месте происшествия незамедлительно должно быть выставлено ограждение, обеспечено освещение, охрана и др. О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации обязан немедленно сообщить по имеющимся у него каналам связи руководству организации. Он также должен связаться со своими коллегами из других организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, и, конечно, доложить о ЧП властям города.

«Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается энергоснабжающей (транспортирующей) организацией по согласованию с управляющими организациями по территориальной принадлежности, – говорится в документе. – Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций в соответствии с действующим законодательством».

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления жилых домов, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий. Если в результате аварии возникает угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций имеют право распорядиться о выводе из работы оборудования без согласования.

Отопительный период в Орловской области стартовал 25-29 сентября. По данным пресс-службы губернатора, за короткий период была обеспечена подача теплоносителя в 4506 многоквартирных домов, 335 школ, 255 детских садов и 494 объектов здравоохранения. Своевременно было подготовлено к работе и запущено 1225 котельных. Областные власти также сообщили, что в регионе сформирован необходимый запас резервного топлива и материалов для бесперебойного прохождения отопительного периода

«В этом году отопительный период на Орловщине начат раньше традиционных сроков. В конце сентября уже был обеспечен пуск тепла в учреждения социальной сферы, жилой фонд. Отработаны алгоритмы действий во внештатных ситуациях. Органы местного самоуправления прошу держать на постоянном контроле прохождение отопительного сезона, оперативно реагировать на просьбы граждан», – сказал губернатор Андрей Клычков на недавно прошедшем совещании.

