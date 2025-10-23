Многодетная орловчанка недополучила пособие за шесть лет

23.10.2025 | 16:05 Закон и порядок, Новости

С женщиной не провели разъяснительную работу.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение зафиксировала прокуратура.

В подразделение по Заводскому району Орла обратилась местная жительница. Она рассказала, что является многодетной матерью.

Ведомство установило, что женщина имела право на ежемесячную денежную выплату с 2018-го года (с ноября), однако стала её получателем только в 2025-м (в феврале). «О данной мере социальной поддержки ранее не знала, разъяснительная работа органами социальной защиты с ней не велась», – указали в прокуратуре Орловской области.

В итоге орган надзора направил в суд иск к региональному казённому учреждению «Областной центр социальной защиты населения». Суд удовлетворил требования. Орловчанке должны сделать перерасчёт.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в пресс-службе.

ИА «Орелград»


