В Орле заработал мобильный интернет

23.10.2025 | 15:03 Закон и порядок, Новости, Общество

Однако в областном правительстве это пока что отказались комментировать.

Фото: ИА «Орелград»

О возобновлении полноценной работы мобильного интернета в областном центре сообщают абоненты «МТС», «Мегафона» и Yota.

Портал «Орловские новости» запросил комментарий у региональной администрации. Однако СМИ ответили, что «этот вопрос не нашей компетенции».

Интернет ограничивали из соображений безопасности. Губернатор обещал вернуться к норме – но тогда, «когда оперативная обстановка позволит». Также для орловцев огранизовали точки бесплатного wi-fi на остановках и в других местах, включая офис региональной Торгово-промышленной палаты и библиотеку имени Бунина.

