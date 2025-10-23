На Орловщине хотят создать радиоэлектронный технопарк

Подписано соответствующее соглашение.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Технопарк, где будут производить радиоэлектронику, должен появиться на территории особой экономической зоны «Орёл». Планируется, что его общая площадь составит около 5 тысяч квадратных метров.

Соответствующее соглашение подписано губернатором Орловской области и генеральным директором IT-компании «Три Точки Технологии» Дмитрием Филатовым. Это произошло в рамках заседания регионального Координационного совета по промышленности.

«Инициатором проекта по строительству промышленного технопарка является компания «Три Точки Технологии»», – отметил губернатор. Точные сроки реализации пока не известны, однако речь идёт о «ближайшем времени». Компания инвестирует в проект около 888 миллионов рублей.

«Планируется создание коллективной зоны, где любой резидент сможет выпускать продукцию в мелкосерийном формате», – уточнил Дмитрий Филатов.

