Орловщине грозит штраф в 60 миллионов за затянувшийся капремонт школы

23.10.2025 | 12:03 Важное, Новости, Образование

Андрей Клычков призвал привести подрядчика в чувство.

Фото: ИА “Орелград”/ Светлана Числова

Освоение средств нацпроектов обсудили 23 октября на совещании с главами муниципальных образований.

Особое внимание губернатор Андрей Клычков обратил на капитальный ремонт зданий учреждений образования в Орле. Гимназию №39 изначально обещали сдать в феврале 2025 года. Однако до сих пор дети не вернулись в родные стены.

«Мы просто должны понимать, что это приведет к 60 миллионам штрафа, – предупредил Андрей Клычков. – Ощущение складывается, что подрядчик начинает играть в свои игры. <…> У нас есть, мне кажется, достаточно механизмов на сегодняшний день для проявления его чувств. Этим нужно совершенно осознанно заниматься».

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU