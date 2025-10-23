Орловщине грозит штраф в 60 миллионов за затянувшийся капремонт школы

Андрей Клычков призвал привести подрядчика в чувство.

Освоение средств нацпроектов обсудили 23 октября на совещании с главами муниципальных образований.

Особое внимание губернатор Андрей Клычков обратил на капитальный ремонт зданий учреждений образования в Орле. Гимназию №39 изначально обещали сдать в феврале 2025 года. Однако до сих пор дети не вернулись в родные стены.

«Мы просто должны понимать, что это приведет к 60 миллионам штрафа, – предупредил Андрей Клычков. – Ощущение складывается, что подрядчик начинает играть в свои игры. <…> У нас есть, мне кажется, достаточно механизмов на сегодняшний день для проявления его чувств. Этим нужно совершенно осознанно заниматься».

ИА “Орелград”