Под Орлом освятили исправительную колонию

Настоятель Свято-Троицкого храма освятил административное здание.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, настоятель Свято-Троицкого храма поселка Шахово Кромского района протоиерей Игорь Суханов посетил исправительную колонию № 6. Он освятил служебные кабинеты административного здания учреждения, пообщался с личным составом, а также совершил молебен о здравии членов рабочего коллектива и их сродников, то естьч ленов их семей.

«Обращаясь к сотрудникам с напутственными словами, батюшка отметил, что «взаимопомощь и усердие в труде являются не просто правилами корпоративной этики, а нравственным фундаментом, на котором строится любое успешное дело», – отметили в митрополии.

В пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области эту информацию подтвердили, а также сообщили о том, что в домовом храме, расположенном на территории исправительной колонии № 2 строгого режима в городе Ливны, прошел молебен о заключенных под стражу. Для православных осужденных его совершил священник ливенского Свято-Сергиевского Кафедрального собора протоиерей Александр Хохлов. Заключенные получили возможность помолиться о своем исправлении и благополучном возвращении в гражданское общество, о социальной реабилитации и духовном исцелении, а также поставить свечи у икон.

«После молебна протоиерей Александр Хохлов обратился к присутствующим с пасторским словом. Он напомнил осужденным о важности общей молитвы и посещения храма, о ценности человеческой жизни, о противостоянии искушениям и пагубным привычкам», – добавили в пресс-службе регионального Управления ФСИН.

ИА “Орелград”