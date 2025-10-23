Облизбирком запустил акцию ко Дню народного единства

В период акции организаторы выборов проведут тематические мероприятия.

В Орловской области стартовала акция «Мы выбираем будущее сегодня!», которая продлится по 4 ноября 2025 года. Она приурочена ко Дню народного единства. Проводят ее Избирательная комиссия Орловской области и территориальные избирательные комиссии города Орла. Организаторы обещают, что акция станет ярким и запоминающимся событием. Она призвана продемонстрировать молодежи, что единство и сплоченность являются важными ценностями для России, а выборы — это один из способов проявить свою гражданскую позицию.

«День народного единства – праздник, который символизирует гражданскую сплоченность, историческую преемственность и единство нашего многонационального народа, – уточнили в облизбиркоме. – В период акции организаторы выборов проведут тематические мероприятия, встречи, мастер-классы с молодыми и будущими избирателями».

Чтобы стать участником, надо зарегистрироваться на сайте Добро.РФ в качестве волонтера на акцию «Мы выбираем будущее сегодня!», выбрав свое муниципальное образование. «Фото и видео мероприятий акции будет смонтировано в видеоролик, который мы разместим на наших информационных ресурсах 4 ноября 2025 года», – добавили в Избирательной комиссии Орловской области.

Тем временем Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина пригласила желающих на просмотр полной цветной версии художественного фильма «Минин и Пожарский», снятого киностудией «Мосфильм» в 1939 году. Показ состоится 3 ноября в 19:00,в рамках акции «Ночь искусств 2025». Он также будет приурочен ко Дню народного единства. Сюжет фильма рассказывает о поворотном периоде в истории России – после вторжения поляков в начале XVII века нижегородский купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский подняли народ на борьбу с захватчиками.

«Всем миром они выковали оружие, отлили пушки и отправились из родного Нижнего Новгорода в Москву – освобождать Родину от врагов, – напомнили в «Бунинке». – Режиссеры Пудовкин и Доллер снимали этот фильм очень выверено, кропотливо, оглядываясь на исторические описания жизни и быта России тех лет. Да и автором сценария стал ни кто иной, как кропотливый и основательный Виктор Шкловский».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»