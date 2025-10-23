УФАС рассмотрело дело об аренде дома-памятника за 1 рубль

Поступившая в ведомство жалоба признана необоснованной.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрела антимонопольное дело, возбужденное по поступившей жалобе. Как уже рассказывал «Орелград», это была жалоба на действия организатора торгов – администрации города Орла в лице управления муниципального имущества и землепользования. Последнее ранее объявило о проведении аукциона на приобретение права заключения договора льготной аренды здания, а именно многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Речь идет о доме № 27 по улице Васильевской в городе Орле. Это здание, общая площадь которого составляет 329,3 квадратных метра, является объектом культурного наследия. Его техническое состояние неудовлетворительно, поэтому на торги его выставили всего за 1 рубль – такова была начальная цена лота, которая представляет собой годовую арендную плату. На аукцион было подано две заявки, но к участию в нем допустили только заявку, которую подал гражданин Аллахвердов Алхан Зили Оглы.

Вторую заявку, поступившую от Алены Корешковой, конкурсная комиссия отклонила. Дело в том, что данная участница действовала в интересах ИП на основании нотариальной доверенности. Однако ее заявка была отклонена организатором торгов «в связи с непредставлением доверенности на осуществление действий от имени заявителя, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации». Посчитав отказ неправомерным, несостоявшаяся участника написала жалобу в УФАС.

Торги были приостановлены до рассмотрения жалобы по существу. УМИЗ предоставило в антимонопольный орган письменное пояснение. Из него следует, что решение об отказе гражданки в допуске к участию к аукциону было принято в связи с «отсутствием в доверенности полномочий на подачу заявки на участие в аукционе, на принятие участия в аукционе, на заключение договора аренды, на подписание договора аренды объекта культурного наследия от имени претендента».

Комиссия УФАС делала запрос нотариусу, выдавшему вышеуказанную доверенность. И с учетом его ответа пришла к выводу, что отклонение заявки было правомерным, так как «представленная доверенность не содержит информации о необходимых полномочиях». Жалоба в итоге была признана необоснованной, приостановление аукциона отменено. Впрочем, решение УФАС может быть обжаловано, например, в судебном порядке.

Тем временем пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов сообщила, что в Орле насчитывается 53 объекта культурного наследия, внесенных в единый государственный реестр. Особое внимание уделяется 10 объектам, переданным в аренду по льготной цене из-за их неудовлетворительного состояния. Однако, по мнению депутатского корпуса, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность: по 8 из 10 объектов уже истек двухлетний срок, отведенный на разработку проектной документации по их сохранению, согласно Положению «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла».

«Наиболее тревожная ситуация сложилась с домами №5, 7 и 9 по улице Салтыкова-Щедрина. Арендаторы этих объектов не выполнили условие по разработке проектной документации в течение трех лет, что привело к тому, что администрация вынуждена готовить документы в суд для расторжения договоров аренды», – сообщила пресс-служба горсовета, добавив, что администрация города уже разработала проект внесения поправок в положение об аренде муниципального имущества.

«Эти изменения предусматривают внедрение механизмов регулярного контроля со стороны органа местного самоуправления на всех этапах сохранения объекта культурного наследия. Контроль будет осуществляться на протяжении всего семилетнего периода проведения арендатором работ по сохранению объекта, в соответствии с охранным обязательством, выданным региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия», – уточнили в городском парламенте.

ИА «Орелград»