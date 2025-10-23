«ТТП» помогли оборудованием для подачи электроэнергии

Об этом рассказал губернатор Орловской области.

Андрей Клычков поднял тему «Трамвайно-троллейбусного предприятия» накануне вечером в социальных сетях на последнем прямом эфире.

«На месте решали вопрос с проверяющими органами. Работаем совместно с администрацией города Орла, видим их поддержку. Завтра пуск электричества и параллельно решаем вопрос с погашением долга», – анонсировал губернатор.

В настоящее время в «ТТП» ведутся подготовительные и ремонтные работы. Цель — восстановить нормальное энергоснабжение.

Напомним, причиной проблем стали долги за электроэнергию, а их последствием — сокращение количества трамваев, выходящих на улицы.

ИА «Орелград»