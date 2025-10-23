«ТТП» помогли оборудованием для подачи электроэнергии

23.10.2025 | 11:01 Новости, Транспорт

Об этом рассказал губернатор Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Андрей Клычков поднял тему «Трамвайно-троллейбусного предприятия» накануне вечером в социальных сетях на последнем прямом эфире.

«На месте решали вопрос с проверяющими органами. Работаем совместно с администрацией города Орла, видим их поддержку. Завтра пуск электричества и параллельно решаем вопрос с погашением долга», – анонсировал губернатор.

В настоящее время в «ТТП» ведутся подготовительные и ремонтные работы. Цель — восстановить нормальное энергоснабжение.

Напомним, причиной проблем стали долги за электроэнергию, а их последствием — сокращение количества трамваев, выходящих на улицы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU