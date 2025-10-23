С орловцев больше не будут списывать спорные долги по налогам

С 1 ноября вступит в силу новый порядок учета и погашения задолженности физических лиц.

С 1 ноября 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ вступит в силу новый порядок учета и погашения задолженности физических лиц. Уведомления об этом получат все пользователи личных кабинетов налогоплательщика на сайте ФНС России и Единого портала государственных и муниципальных услуг, у которых имеется налоговая задолженность.

«Новый порядок предполагает, что в случае несогласия налогоплательщика с суммой налога спорные начисления не списываются с единого налогового счета налогоплательщика, пока этот вопрос не решится в досудебном, а в случае повторного несогласия в судебном порядке, – сообщает Федеральная налоговая служба России. – Чтобы заявить о несогласии, нужно направить в налоговый орган заявление о перерасчете или жалобу».

Кстати, на сайте ФНС появилась специально созданная промостраница, на которой любой желающий может детально ознакомиться с новым порядком. Налоговики же обращают внимание должников на такой нюанс: 1 ноября из сальдо ЕНС будут временно исключены долги, образовавшиеся до этой даты, и по которым налоговый орган уже обратился в суд. Такой долг будет взыскан только после вынесения и вступления в силу судебного акта.

«Если же налоговый орган не обратился в суд до 1 ноября, то этот долг будет взыскан, только если нет возражений налогоплательщика, – уточнили в ФНС. – Возражения в виде заявления о перерасчете либо жалобы налогоплательщик сможет подать в налоговый орган в течение 30 рабочих дней с даты получения информационного сообщения, которое налоговый орган направит после 1 ноября».

Ранее пресс-служба УФНС России по Орловской области сообщила, что за прошедший год количество орловских налогоплательщиков, подключивших ведомственную услугу по информированию о наличии задолженности, увеличилось на 1,5 тысячи и по состоянию на 1 сентября 2025 года составило 49,3 тысячи. Такой услугой активно пользуются как простые граждане, так и организации. Главное условие – дать налоговикам согласие на получение такой рассылки.

«Направить согласие удобнее всего электронно через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Также заявить о своём желании получать рассылку от налоговой службы можно при личном обращении в налоговый орган, МФЦ или направив согласие по почте. Обращаем внимание, что информирование осуществляется не чаще одного раза в квартал в виде сообщения по СМС или на адрес электронной почты. В случае отсутствия налоговой задолженности информирование не проводится».

ИА «Орелград»