За День ветеранов боевых действий будут бороться всем облсоветом

Также инициативу поддержали ветеранские организации Орловской области. Об этом в соцсетях рассказал Иван Дынкович, зампред регионального парламента, глава комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству.

Речь идёт всё о той же дате – «1 июля». Предлагается сделать этот праздник региональным Днём ветеранов.

«Целью… является признание заслуг наших ветеранов-земляков, принимавших и принимающих участие в локальных военных конфликтах», – отметил депутат.

Напомним, изначально с инициативой выступала только фракция партии «Справедливая Россия — За правду». Однако губернатор Андрей Клычков счёл предложение «преждевременным».

ИА «Орелград»