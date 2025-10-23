В Орле обсудили будущее региональной промышленности

Глава региона Андрей Клычков лично рассказал о принимаемых мерах.

Губернатор Андрей Клычков провел заседание Координационного совета по промышленности Орловской области и проинформировал участников о предпринимаемых мерах по укреплению промышленности. В числе ключевых участники также обсудили вопросы, касающиеся развития объединения промышленников и предпринимателей, сообщила пресс-служба губернатора.

«Предусмотрены бюджетные ассигнования на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, – рассказал Андрей Клычков. – Также отмечу, что по итогам первого полугодия объем поддержки предприятий области по линии Минпромторга России, по предварительной оценке, превысил 392 миллиона рублей».

Что касается цифр, то они таковы. Индекс промышленного производства в 2024 году в Орловской области составил 109,6 процента к уровню предыдущего года. Объем отгруженных товаров собственного производства сложился в сумме 297,5 миллиарда рублей, или 117,8 процента к 2023 году. Наибольшую долю в структуре валового регионального продукта заняло тогда производство сельскохозяйственной продукции – 21 процента. Промышленное производство оказалось на втором месте, его доля составила 20 процентов.

Индекс промышленного производства в Орловской области за январь-июль текущего года составил 95,5 процента к аналогичному периоду прошлого года, в том числе в обрабатывающих производствах – 96,6 процента. Однако, по предварительной оценке, по итогам 2025 года он составит 100,1 процента, а объем отгруженных товаров собственного производства достигнет 316,3 миллиарда рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличится на 6,3 процента.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Орловской области в среднесрочной перспективе важнейшими направлениями развития промышленного комплекса региона станут: развитие приоритетных отраслей, обладающих значительным потенциалом развития в долгосрочной перспективе, создание и развитие новых перспективных промышленных производств, развитие инфраструктуры поддержки промышленности, удовлетворение потребности в квалифицированных рабочих кадрах, повышение производительности труда, продвижение продукции промышленных предприятий региона на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевым инструментом обеспечения условий для опережающего роста в промышленности в среднесрочной перспективе станет реализация инвестиционных проектов по созданию и развитию производства, в том числе на созданных в Орловской области территориях развития, и в первую очередь в отраслях, продукция которых необходима в рамках импортозамещения.

«В прогнозном периоде 2026-2028 годов индекс промышленного производства по базовому варианту развития предположительно будет расти следующими темпами: в 2026 году индекс промышленного производства составит 101,3 процента, в 2027 году – 102 процента, в 2028 году – 102,6 процента, – следует из правительственного прогноза. – Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах достигнет к 2028 году 389,6 миллиарда рублей и возрастет относительно ожидаемого уровня 2025 года на 23,2 процента».

ИА “Орелград”