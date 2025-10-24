Администрация Орла подтвердила снос сотни гаражей в кооперативе «Луч»

Альтернативного варианта ремонта коммуникаций не предусмотрено.

Постановлением администрации города Орла от 05.04.1995 № 369 гаражно-строительному кооперативу «Луч» передан во временное пользование земельный участок площадью 15848 км. м под размещение металлических гаражей. По территории ГСК проходит канализационный коллектор диаметром 1000 мм, который в настоящий момент находится в аварийном состоянии и требует реконструкции.

«Проектной документацией, разработанной МПП ВКХ «Орелводоканал» и прошедшей государственную экспертизу, предусмотрен единственно возможный вариант прокладки участка коллектора по территории ГСК «Луч» – между существующим аварийным коллектором и железной дорогой. В связи с этим в зону его размещения под снос попадают 102 гаража, в том числе 51 металлический гараж и 51 кирпичный. В целях реконструкции канализационного коллектора снос других гаражей, расположенных в ГСК «Луч», не предусматривается», – указали чиновники в ответе на запрос «Орелграда».

Согласно инвестиционной программе города, реконструкция Левобережного канализационного коллектора  (участок за ж/д мостом через улицу Городскую до проходного канала на переулке Воскресенский) предусмотрена в 2026 году.

