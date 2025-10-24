Выставка-конкурс ёлочных игрушек в Орле растянется на три месяца

Она стартует 1 ноября 2025 года и продлится по 25 января 2026 года.

О проведении III городской открытой выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодняя мастерская» распорядился мэр Орла Юрий Парахин. Как следует из преамбулы документа, она проводится в целях пропаганды, поддержки и развития народных ремесел и декоративно-прикладного творчества Орловского края, выявления и поддержки одаренных детей и мастеров декоративно-прикладного творчества. Акция пройдет в период с 1 ноября 2025 года по 25 января 2026 года.

Собственно говоря, сначала пройдет сам конкурс, по итогам которого будет организована выставка работ участников в Орловской детской художественной школе №1, которая выступает организатором. А учредителем выставки-конкурса является администрация города Орла в лице управления культуры. Выставка-конкурс проводится в целях:популяризации ручного мастерства; приобщения к художественным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству различных категорий населения; духовно-нравственного и эстетического воспитания детей и молодежи; преемственности традиций и формирования эстетического вкуса у детей и молодежи.

Одной из основных задач является выявление талантливых мастеров декоративно-прикладного творчества, художников, поддержка их деятельности и обмен творческим опытом. Выставка-конкурс пройдет в восемь этапов. Первый пройдет в период с 1 по 30 ноября 2025 года, который отведен на прием заявок. С 1 по 5 декабря организаторы разошлют участникам официальные приглашения, на 8-14 декабря запланирована доставка работ в Орловскую детскую художественную школу №1. С 15 по 19 декабря будет работать жюри, с 22 по 26 декабря пройдет формирование экспозиции, которая проработает по 18 января 2026 года.

На 16 января 2026 года намечено награждение победителей и участников выставки-конкурса, а с 19 по 25 января участникам вернут их работы. Принять участие могут: обучающиеся и воспитанники муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в том числе центров культуры, центров детского творчества, детских школ искусств в возрасте от 7 до 17 лет; студенты художественно-графических и дизайнерских факультетов высших и средних специальных учебных заведений; индивидуальные мастера декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел, дизайнеры и художники в возрасте от 18 лет.

Тема выставки-конкурса – «Герои русских сказок» (образы героев русских народных сказок, сказок русских поэтов и писателей). Конкурсные работы должны представлять собой «авторское художественное украшение для новогодней ели», то есть елочную игрушку. Они должны соответствовать заявленной теме, должны быть выполнены вручную, иметь петли для крепления и соответствовать размерам (минимальный – 50х50х50 мм, максимальный 150х150х150 мм; вес работы не должен превышать 300 гр.). Каждый участник имеет право представить на выставку-конкурс до пяти произведений.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»