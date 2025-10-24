Гранты на развитие туризма распределили на Орловщине

Областные власти подвели итоги конкурсного отбора.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области подвел итоги конкурсного отбора на предоставление грантов. Выдаются они из областного бюджета в форме субсидий на поддержку общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры региона. Конкурсный отбор проводился в соответствии постановлением правительства региона, прием заявок осуществлялся в период с 15 августа по 12 сентября 2025 года включительно.

Согласно обнародованным данным всего на участие было подано 19 заявок. Три из них были отклонены конкурсной комиссией из-за того, что участники представили неполный пакет документов. Остальные 16 заявок оценивались комиссией по ряду утвержденных критериев. В результате победителями отбора были признаны восемь участников. Департамент заключит с ними соглашения и выделит бюджетные гранты. Среди победителей – пять индивидуальных предпринимателей и три юрлица.

В частности, ООО «Корпорация Аника» получит грант в размере 3,08 миллиона рублей, РО ООД ЗПИП «Объединение потребителей России» в Орловской области – грант в размере 2,991 миллиона рублей, ООО «Стройнова» – грант в размере 1,331 миллиона рублей. Как уже писал «Орелград», целью предоставления гранта является финансовое обеспечение затрат участников конкурса на реализацию мероприятий по ряду направлений развития инфраструктуры туризма.

Речь, в частности, идет о приобретении туристского оборудования, в том числе используемого для туристских информационных центров, пунктов проката, детских и спортивных комплексов, комнат матери и ребенка и пунктов телемедицины. За счет гранта можно покрыть часть затрат на разработку и запуск новых туристских маршрутов, на создание электронных путеводителей, в том числе мобильных приложений и аудиогидов, на развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, на продвижение туристских маршрутов, брендов и дестинаций.

Также господдержка предоставляется на установку объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, навесных конструкций для транспортных средств, приобретение кемпинговых палаток и других видов оборудования, используемого для ночлега туристов, оборудование санитарных узлов, обеспечение доступа для людей с ограниченными возможностями здоровья, создание системы визуальной информации и навигации и даже на создание или развитие пляжей на берегах рек, озер и водохранилищ.

ИА «Орелград»