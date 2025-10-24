Орловскую компанию уличили в загрязнении реки

Организации придется возместить причиненный окружающей среде вред.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к обществу с ограниченной ответственностью «Жилстройсервис Плюс» из города Дмитровска. Ведомство просило взыскать с ответчика сумму вреда, причиненного окружающей среде. Ответчик иск не признал. Его представитель в судебном заседании заявил о несогласии с результатами отбора проб и представил протоколы других лабораторных исследований, говорящих в пользу предприятия.

Как следует из материалов дела, в адрес истца из Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» поступила информация о превышении предельно допустимых концентраций в водном объекте – реке Нерусса на территории Дмитровска. Контролирующий орган быстро выяснил, что «Жилстройсервис плюс» эксплуатирует «объект негативного воздействия на окружающую среду», а именно очистные сооружения.

Для проверки поступившего сигнала были проведены выездные обследования акватории и прибрежной защитной полосы в границах водоохранной зоны реки Нерусса. Проверяющие пришли к выводу, что в реку сбрасываются сточные воды. Они отобрали образцы сточных вод и речной воды. Причем в реке пробы отбирались из точек выше и ниже по течению от места сброса сточных вод. Лабораторные испытания указали на превышение в пробах предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Например, концентрация сульфатов превысила норму в 1,8 раза, концентрация хлоридов – в 2,3 раза, нефтепродуктов – в 195 раз, азота аммонийного – в 488,8 раза; азота нитритного – в 13,3 раза и т.д. На основании результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний проб воды был произведен расчет вреда, причиненного водному объекту вследствие нарушения водного законодательства. Общий размер вреда, нанесенный водному объекту реке Нерусса, по мнению госоргана, составил 1,252 миллиона рублей. И хотя исковые требования ответчик не признал, суд постановил взыскать с него указанную сумму. Впрочем, это решение можно обжаловать в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»