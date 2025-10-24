Контракт на улицу Витольда Почернина не стали продлевать

В Орле выезд из Зареченского должны были сдать полтора месяца назад.

Это следует из информации, размещённой на портале госзакупок. Датой исполнения контракта по-прежнему значится 9 сентября.

Такой день сдачи установили в июле этого года. До этого указывалось, что объект должны были сдать 16 июня.

Тем временем мэр Орла Юрий Парахин заявил в соцсетях, что строительство улицы Почернина «выходит на финишную прямую» и должно закончиться в этом году.

По его словам, сейчас здесь завершается обустройство основания под асфальт, идёт планировка дорожного полотна, а также монтируются опоры уличного освещения. Продолжается благоустройство тротуаров и велодорожек — на них уже уложили щебень.

Ежедневно подрядчик (ООО «Строй-Проект») выводит на объект 26 человек и 9 единиц техники.

ИА «Орелград»