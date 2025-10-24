СМИ: Орловчанке отказали в компенсации за дачу, сгоревшую из-за БПЛА

Ответ поступил из Департамента социальной защиты Орловской области.

О проблеме жительницы Орла рассказал портал «Орёлтаймс».

Женщина является владельцем дачного дома, расположенного в областном центре в одном из садовых некоммерческих товариществ. Дача сгорела в ночь на 29 августа, когда Орловская область подверглась очередной атаке вражеских дронов. На строение упали обломки БПЛА.

Как пишет издание, у дачного дома была деревянная мансарда. Его площадь составляла 30 квадратных метров. После ЧП от дачи остались лишь полуразрушенные бетонные стены. Оказалось утрачено и всё имущество, которое оказалось внутри.

Орловчанка стала владельцем дачного домика четыре года назад. В документах он фигурирует как «жилое строение без права регистрации проживания».

После атаки губернатор Андрей Клычков пообещал, что расходы по восстановлению повреждений лягут на региональный резервный фонд. Сами чиновники с женщиной не связывались. Тогда она проявила активность сама.

«Вышла, наконец, на следователя, который вёл уголовное дело, возбуждённое 29 августа по статье «террористический акт». Меня опросили, всё зафиксировали и признали одной из потерпевшей по этому делу», — рассказала женщина.

Также был составлен акт обследования имущества. Сама Наталья оценила ущерб примерно в 1,3 миллиона рублей.

Сначала орловчанка обратилась в мэрию, но там её перенаправили в областной департамент социальной защиты. А в этой инстанции и вовсе отказали в выплате.

Как пишет издание, «чиновники заявили, что основными условиями для назначения единовременной выплаты пострадавшим является проживание заявителя в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации при введении режима ЧС, а также «нарушение условий жизнедеятельности заявителя в результате поражающих факторов»».

Также в департаменте указали, что использование бюджетных средств резервного фонда области для единовременной материальной помощи гражданам возможно лишь при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, чиновники отметили, что в Орловской области «режим контртеррористической операции, который предполагает осуществление денежных выплат лицам, которым был причинён ущерб в результате террористического акта, не вводился».

ИА «Орелград»