На Орловщине сняли ещё один выпуск «Битвы экстрасенсов»

На этот раз съёмки шли в областном центре.

Местом действия стал один из частных домов, расположенный между микрорайонами Весёлая Слобода и Зареченский. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

В съёмках участвовал Александр Шепс, Максим Левин и Марьяна Романова. Тема выпуска пока остаётся неизвестной.

Напомним, ранее в октябре другой выпуск программы, посвящённый смерти молодой девушки, снимался в Ливнах. Он должен выйти в эфир уже завтра.

Предыдущие съёмки проходили практически в том же составе. Исключением стало то, что Александра Шепса «заменял» его младший брат Олег.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»