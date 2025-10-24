На Орловщине сняли ещё один выпуск «Битвы экстрасенсов»

На этот раз съёмки шли в областном центре.
Местом действия стал один из частных домов, расположенный между микрорайонами Весёлая Слобода и Зареченский. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
В съёмках участвовал Александр Шепс, Максим Левин и Марьяна Романова. Тема выпуска пока остаётся неизвестной.
Напомним, ранее в октябре другой выпуск программы, посвящённый смерти молодой девушки, снимался в Ливнах. Он должен выйти в эфир уже завтра.
Предыдущие съёмки проходили практически в том же составе. Исключением стало то, что Александра Шепса «заменял» его младший брат Олег.
Возрастное ограничение: 16+
ИА «Орелград»