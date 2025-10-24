На Орловщине сняли ещё один выпуск «Битвы экстрасенсов»

24.10.2025

На этот раз съёмки шли в областном центре.

Фото: ИА «Орелград»

Местом действия стал один из частных домов, расположенный между микрорайонами Весёлая Слобода и Зареченский. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

В съёмках участвовал Александр Шепс, Максим Левин и Марьяна Романова. Тема выпуска пока остаётся неизвестной.

Напомним, ранее в октябре другой выпуск программы, посвящённый смерти молодой девушки, снимался в Ливнах. Он должен выйти в эфир уже завтра.

Предыдущие съёмки проходили практически в том же составе. Исключением стало то, что Александра Шепса «заменял» его младший брат Олег.



