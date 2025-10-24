В Орле открыли новую инклюзивную площадку

24.10.2025 | 12:20 Новости, Общество

Средства на её создание собрали в рамках благотворительных забегов «ПоБерегу».

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Площадка находится на улице Набережная Дубровинского. Теперь здесь смогут играть дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Это итоги двух забегов 2024 и 2025 годов. Мы тщательно выбирали место, чтобы оно соответствовало всем требованиям», — рассказала попечитель фонда «Орловский социальный кластер», супруга губернатора Валерия Клычкова.

Благотворительные забеги «ПоБерегу» проходят с 2022 года. Ранее собранные средства использовались при создании инклюзивных детских площадок в парке Победы и во Мценске.

Фонд поддержки семейно-ориентированных инициатив «Орловский социальный кластер» выступает в качестве организатора марафонов, напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

