В горсовете Орла усомнились в скорой сдаче школы №29

Профильный комитет проведёт там выездную проверку.

Тема обсуждалась на заседании комитета по строительству и перспективному развитию города. Ответ держал Никита Митряев, начальник городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

По его словам, на данный момент школа готова на 70%. Образовательный процесс планируется начать с 15 января.

Однако некоторые участники заседания усомнились в его словах. «По информации депутатов, в настоящее время на объекте задействовано менее десяти рабочих. Подрядчик попытался оспорить эту информацию», – сообщает пресс-служба горсовета.

В итоге комитет решил провести на объекте выездную проверку. Она состоится перед следующим заседанием.

ИА «Орелград»