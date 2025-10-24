Орловцам рекомендовали не использовать пиротехнику 4 и 7 ноября

24.10.2025 | 11:55 Закон и порядок, Новости

В эти дни будут отмечаться День народного единства и годовщина Октябрьской революции.

Решение о пиротехнике приняли на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Орловской области.

«Необходимость… связана с обеспечением общественного порядка на территории региона в период проведения специальной военной операции», – указали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Напомним, День народного единства отметят в юбилейный, 20-й раз. Событиям Октябрьской революции исполнится 108 лет.

