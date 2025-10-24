Орловцу дали срок за манипуляции с «Доверием» и медосмотрами

24.10.2025 | 16:40 Важное, Закон и порядок, Новости

Дело рассматривал Заводской районный суд Орла.

ИА “Орелград”

Оно касалось ООО «Доверие», которое уже не раз фигурировало в региональных СМИ.

Суд признал начальника службы охраны труда одной из компаний виновным в коммерческом подкупе в значительном размере. Орловец получил от «Доверия» 71 тысячу 700 рублей (в период с мая по декабрь 2024 года).

В обмен на это он поспособствовал тому, чтобы его компания заключила договор именно с этим ООО. Речь шла о платных медосмотрах.

Однако фактически они не проводились. «Доверие» предоставляло обвиняемому фиктивные медицинские заключения. Таким образом ООО «обследовало» около 400 работников. Причём всё это происходило по соответствующей предварительной договорённости.

В итоге орловца осудили на 2,5 года лишения свободы условно, а также оштрафовали на 358 тысяч рублей. Кроме того, у него конфисковали средства, полученные в качестве подкупа. Их обратили в доход государства.

Как уточнили в орловском управлении Следственного комитета, дело возбуждалось по материалам Управления МВД по нашему региону. Что касается ООО «Доверие», то в отношении его сотрудников возбуждено отдельное дело. Пока что оно находится на стадии расследования.

ИА «Орелград»


