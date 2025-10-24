Почему повышают ставки по вкладам в преддверии новогодних праздников?

24.10.2025 | 16:07 Новости, Экономика

Основные мотивы раскрыли в одном из банков.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Увеличение интереса к сберегательным продуктам, как правило, фиксируется в IV квартале. При этом на рынке достаточно высокая конкуренция.

ВТБ улучшил условия по вкладам в рублях 16 октября, одним из первых.  По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, решение связано с необходимостью удовлетворения растущего спроса. Фиксируется повышенный интерес  к краткосрочным депозитам сроком до шести месяцев. Банки реагируют на рыночную ситуацию и стремятся предложить клиентам привлекательные условия.

«Последнее повышение ставок по кредитам можно воспринимать как начало предновогодних предложений с учётом высокой конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты», – отметил Дмитрий Пьянов.

