Почему повышают ставки по вкладам в преддверии новогодних праздников?

Основные мотивы раскрыли в одном из банков.

Увеличение интереса к сберегательным продуктам, как правило, фиксируется в IV квартале. При этом на рынке достаточно высокая конкуренция.

ВТБ улучшил условия по вкладам в рублях 16 октября, одним из первых. По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, решение связано с необходимостью удовлетворения растущего спроса. Фиксируется повышенный интерес к краткосрочным депозитам сроком до шести месяцев. Банки реагируют на рыночную ситуацию и стремятся предложить клиентам привлекательные условия.

«Последнее повышение ставок по кредитам можно воспринимать как начало предновогодних предложений с учётом высокой конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты», – отметил Дмитрий Пьянов.

ИА “Орелград”