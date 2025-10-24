Двое участников СВО высказались против сноса «Стекляшки»

Их видеообращения опубликовало сообщество фанатов Orel butchers «Вконтакте».

Также администраторы сообщества пообещали выложить другие видео от других участников СВО.

Оба автора обращений являются жителями Орловской области. Участники спецоперации назвали павильон культовым объектом и выразили недоумение в связи с планами местных властей.

Напомним, ранее губернатор Орловской области пообещал сохранить музей болельщиков ФК «Орёл», который находится в павильоне. Однако саму постройку пока собираются всё-таки снести.

ИА «Орелград»