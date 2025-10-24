Двое участников СВО высказались против сноса «Стекляшки»

24.10.2025 | 15:00 Новости, Спорт

Их видеообращения опубликовало сообщество фанатов Orel butchers «Вконтакте».

Фото: ИА “Орелград”

Также администраторы сообщества пообещали выложить другие видео от других участников СВО.

Оба автора обращений являются жителями Орловской области. Участники спецоперации назвали павильон культовым объектом и выразили недоумение в связи с планами местных властей.

Напомним, ранее губернатор Орловской области пообещал сохранить музей болельщиков ФК «Орёл», который находится в павильоне. Однако саму постройку пока собираются всё-таки снести.

ИА «Орелград»


