При строительстве ФАПа в селе Красное допустили нарушения

Об итогах проверки доложили в Орловском облсовете.

С результатами проверки бюджетных средств, выделенных на приобретение быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов в Залегощенском районе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», депутатов Орловского облсовета ознакомила заместитель начальника экспертно-аналитического отдела региональной Контрольно-счетной палаты Наталья Новикова. Она отметила, что выявленные нарушения связаны с несоблюдением требований законодательства в сфере закупочной деятельности.

Речь идет о фельдшерско-акушерском пункте, возведенном в селе Красное. Аудиторы сообщили, что Залегощенская ЦРБ допустила нарушение закона при запросе ценовой информации и в дальнейшем при получении коммерческого предложения. Последнее было использовано для обоснования начальной максимальной цены контракта. Вот только поступило оно от поставщика, который не поставляет аналогичные быстровозводимые модульные конструкции и не проводит однородные работы.

Кроме того, в нарушение статьи 49 Федерального закона № 44-ФЗ комиссией при подведении итогов электронного аукциона было принято решение о признании ряда заявок соответствующими требованиям извещения о закупке. Контракт в итоге был заключен с индивидуальным предпринимателем. При этом, по мнению аудиторов, «заказчиком осуществлена приемка товара, не соответствующего условиям заключенного контракта, характеристики товара, определенные контрактом не соответствуют характеристикам, указанным в паспорте на объект». Срок исполнения обязательств по контракту на закупку ФАПа поставщик нарушил на 91 календарный день.

Залегощенской ЦРБ было выдано предписание. По итогам его исполнения больница усилила контроль за процессом мониторинга цен, определением начальной максимальной цены контракта, а также за процессом рассмотрения заявок участников закупок. «Обеспечено соблюдение требований по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности в соответствии с нормами действующего законодательства, – добавили в КСП. – В адрес поставщика направлена претензия об устранении недостатков, допущенных при исполнении контракта на закупку быстровозводимой модульной конструкции».

ИА «Орелград»