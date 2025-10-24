Область готова расплачиваться за простаивающие автобусы ТТП

Такова позиция департамента дорожного хозяйства, транспорта и РГСП Орловской области.

По проекту «Модернизация подвижного состава МУП «Трамвайнотроллейбусное предприятие г. Орла» за счет инфраструктурного бюджетного кредита по результатам электронных аукционов в муниципальную собственность приобретено 48 автобусов большой вместимости марки ЛИАЗ с последующим закреплением в хозяйственное ведение предприятия.

В декабре 2022 года первая партия техники торжественно передана ТТП. Автобусы вышли на маршруты, в том числе ранее обслуживаемые частными перевозчиками. Некоторое время техника радовала пассажиров, однако вскоре промежутки между рейсами стали увеличиваться. На жалобы горожан в соцсетях пресс-служба администрации Орла отвечала ссылками на сложное финансовое положение ТТП. Якобы не хватает средств на техническое обслуживание и ремонт. Неоднократные претензии губернатора Андрея Клычкова также не возымели действия.

«Автобусы закуплены на средства федерального бюджета, платежи по инфраструктурному бюджетному кредиту осуществляются из бюджета Орловской области», – ответили за запрос «Орелграда» в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и РГСП Орловской области.

Однако количество выпускаемых на линию единиц техники комментировать не стали:

«Вопрос эксплуатации подвижного состава МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к компетенции администрации города Орла».

Не стали чиновники раскрывать размер ежемесячных платежей. Судя по данным на Портале региона, 48 низкопольных ЛиАЗ-5292 обошлись почти в 824 млн рублей. В общей структуре долга региона эти инфраструктурные заимствования составляли 3,5 % (на 5 февраля 2024 года).

«Решая при помощи кредитных заимствований текущие проблемы, мы получаем возможность развиваться на перспективу. Это позволяет нам планово выстраивать свою работу», – цитирует губернатора Андрея Клычкова пресс-служба (5 февраля 2024 года).

Напомним, российские регионы могут получить льготные бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры. Федеральные средства предоставляются на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения, что дополнительно снизит нагрузку на региональные бюджеты, указано на сайте Правительства России. В случае недостижения регионом заявленных показателей или просрочки при реализации проектов ставка может быть повышена — до 6% годовых.

