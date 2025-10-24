«ТТП» собирается восстановить трамвайное движение за полтора месяца

Правда, для этого понадобятся идеальные условия.

За этот срок «Трамвайно-троллейбусное предприятие» планирует возобновить выпуск на линию 16 трамваев. Планируется, что уже сегодня их станет на два больше (количество курсирующих трамваев увеличится с четырёх до восьми).

Об этом глава предприятия Игорь Косолапов рассказал пресс-службе Администрации Орла.

Напомним, проблемы с трамвайным движением возникли из-за проблем с поставками электроэнергии, а их причиной, в свою очередь, стали долги «ТТП». Однако сейчас предприятие получило передвижной генератор – во временное пользование. Благодаря этому ситуация начала меняться.

«ТТП готовится получить ещё один генератор — на 100 киловатт. При лучшем раскладе это позволит восстановить работу домкратов и вернуться к выпуску привычных 16 трамваев уже через полтора месяца», – объяснил Косолапов.

Доход от возобновлённой работы трамваев используют для закупки запчастей для автобусов. Благодаря этому сегодня число муниципального автобусного транспорта на линиях тоже должно вырасти (до восьми единиц).

ИА «Орелград»