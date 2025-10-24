Заседание по ключевой ставке назвали тестированием жесткости ЦБ

Сегодняшнее заседание может быть очень сложным для совета директоров Центрального Банка.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что с большим интересом будет следить как за решением, так и за коммуникацией, которая будет сопровождать это решение на пресс-конференции.

«Потому что очень много разнонаправленной информации, отсутствуют жесткие факты по поводу влияния изменений в Налоговый кодекс, которые вступают в силу с 1 января 2026 года, и «перекладывания» повышенного НДС в цены», – пояснил Пьянов.

ВТБ прогнозирует, что ставка останется неизменной. По мнению Дмитрия Пьянова, это заседание – тестирование советом директоров Банка России жесткости собственного намерения достичь таргета по инфляции на конец следующего года, как показывал прогноз на прошлом базовом заседании.

«Если допускается достижение таргета позднее и приоритет будет иметь, например, недопущение переохлаждения экономики, то возможно какое-то символическое снижение», – сказал представитель банка.

ИА “Орелград”