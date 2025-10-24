УФАС приостановило торги на разведку и добычу на участке недр Беречка

Основанием для приостановки процедуры послужила поступившая жалоба.

Орловское УФАС России сообщило о поступлении жалобы и приостановлении торгов до ее рассмотрения по существу. Компания «Техинпласт» пожаловалась в антимонопольный орган на действия департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области при организации электронного аукциона на право пользования на участке недр Беречка, расположенном в Покровском районе. Автор жалобы считает, что в аукционной документации содержится не вся требуемая по закону информация.

Так, по мнению заявителя, в аукционной документации имеются лишь отсылочные нормы, отсутствует описание состава аукционной комиссии с указанием ее членов, отсутствует разъяснение случаев и последствий признания аукциона несостоявшимся. Орловское УФАС России, рассмотрев представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению, направления уведомления о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу.

Победитель указанного аукциона должен получить право пользования недрами на участке недр Беречка, расположенном в 3,5 километрах к западу от деревни Беречка Покровского района. Участок предоставляется для геологического изучения, разведки и добычи глин тугоплавких. Начальная цена лота – 1,637 миллиона рублей. Прием заявок на участие стартовал в середине сентября, а проведение самого аукциона назначено на 7 ноября 2025 года. К тому времени УФАС уже рассмотрит жалобу. Из аукционной документации следует, что выставленный на торги участок недр является лицензионным. Ему присваивается статус геологического и горного отвода.

Площадь лицензионного участка в предварительных границах составляет 0,349 квадратных километра. Горный отвод в уточненных границах будет оформлен в установленном порядке после подготовки, согласования и утверждения технического проекта разработки лицензионного участка. Прогнозные ресурсы в объеме 1,745 миллиона кубометров не апробированы, на государственном и территориальном балансе местные запасы полезных ископаемых не числятся.

Согласно данным публичной кадастровой карты, участок недр ориентировочно расположен в границах земельного участка с категорией «земли сельскохозяйственного назначения» и видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производств». Краткая геологическая характеристика участка недр такова: в геологическом строении принимают участие нижнемеловые отложения неокомского надъяруса, аптского яруса, покровные суглинки и почвенно-растительный слой четвертичной системы.

К полезной толще отнесены глины аптского яруса. Мощность полезной толщи в пределах участка недр варьируется от 4 до 7 метров, в среднем – 5 метров. Гидрогеологические условия участка недр – благоприятные. По условиям торгов срок пользования участком недр составляет 30 лет и исчисляется с даты государственной регистрации лицензии на пользование недрами. Пользователь будет обязан осуществлять на лицензионном участке геологическое изучение, разведку и добычу глин тугоплавких в соответствии с рядом условий, установленных региональным департаментом.

ИА «Орелград»