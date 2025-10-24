Экс-главу орловского депздрава обнаружили в Москве

По некоторым данным, Александр Альянов работает хирургом в столичной клинике.

Такая информация содержится на целом ряде специализированных сайтов. Указывается, что Альянов трудится в клинике «Чудо-доктор», расположенной на Школьной улице.

На сайте самой клиники данные об орловце отсутствуют.

Также Александр Альянов фигурирует на сайте ОГУ имени Тургенева как доцент кафедры общей хирургии и анестезиологии.

Напомним, что Альянов управлял Департаментом здравоохранения Орловской области около года — сначала в качестве исполняющего обязанности, затем как полноценный руководитель. Однако после разгромной публичной критики губернатора покинул пост.

ИА «Орелград»